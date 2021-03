ROMA Il nuovo corso di Alfredo Trentalange è cominciato e l'esordio in tv di un arbitro in attività - nello specifico Daniele Orsato, ospite di Novantesimo minuto su Rai Due - ha ottenuto riscontri positivi. «Credo che sia stato un buon inizio - le parole di Trentalange - i messaggi sono passati. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma di più ad arbitrare».

A Radio anch'io sport, Trentalange ha parlato in termini positivi dell'idea della sala Var centralizzata e dell'arrivo della tecnologia anche nel campionato di serie B. Quanto al Var a chiamata, il presidente degli arbitri sottolinea: «Noi daremo disponibilità alla Fifa ad una eventuale sperimentazione».

Trentalange si è soffermato anche sulla possibilità di modificare il limite di età degli arbitri (fissato ora a 45 anni, ndr): «Credo che il limite di età degli arbitri vada rivisto». Invece non si sbilancia sull'ipotesi di mandare un arbitro in sala stampa dopo le partite: «Pensiamoci, parliamone». Sulle donne arbitro, invece, è deciso: «Il mio sogno è di vedere una donna arbitrare in Serie A nel giro di due anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA