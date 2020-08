TRENDY

MILANO Nei primi 6 mesi del 2020 in Europa una Kia venduta su 4 è elettrificata, percentuale destinata sicuramente a crescere con tutte le novità della casa coreana tra cui la rinnovata Stonic che, tra i vari aggiornamenti, porta nuovi motori più efficienti grazie anche all'ibridizzazione leggera a 48 Volt. Introdotta nel 2017, la Stonic fa parte dei suv/crossover di segmento B e dal lancio ha raccolto oltre 150mila clienti che ne hanno apprezzato il bilancio favorevole tra compattezza e spazio interno oltre che lo stile. È lunga infatti 4,14 metri, ha una buona abitabilità, un bagagliaio che va da 351 a 1.131 litri e alcune soluzioni estetiche singolari come la linea a fulmine del brancardo e il montante che fa apparire sospeso il tetto a contrasto, opzione scelta da un terzo dei clienti. A questo proposito, ci sono nuove tinte e combinazioni, ma anche nuovi fari e nuovi cerchi.

GLI ADAS

La plancia mantiene la sua impostazione classica, ma molto curata dal punto di vista ergonomico mentre cresce la sicurezza (già a 5 stelle EuroNCAP) grazie ad una dotazione di dispositivi di assistenza ancora più ricca, serviti sia da telecamera sia da radar e capaci di operare fino a 180 km/h.

La frenata automatica ora riconosce anche i ciclisti e il cruise control adattivo legge i limiti aggiungendosi al sensore per l'angolo cieco e per il traffico trasversale, al mantenimento attivo della carreggiata e all'allerta per la stanchezza del guidatore. Nuovo anche il sistema infotelematico Uvo Connect Phase II, con schermo cresciuto a 8 pollici, navigazione online che dà istruzioni anche per il tratto che manca dal parcheggio alla destinazione e compatibilità con dispostivi Apple e Android, in quest'ultimo caso persino wireless.

AIUTO DEL CLOUD

Altre caratteristiche salienti sono le informazioni in tempo reale su meteo, prezzi del carburante e i parcheggi, il bluetooth doppio e la possibilità di trasferire attraverso il cloud il proprio profilo utente, funzione particolarmente utile se l'auto è condivisa all'interno di una flotta aziendale o di un nucleo familiare o tra possessori di Kia che usano lo stesso sistema. Nella nuova gamma motori il diesel non è stato annunciato mentre quelli a benzina appartengono alla nuova famiglia Smartstream. L'1.2 aspirato da 84 cv ha il doppio iniettore e sarà disponibile anche in versione bi-fuel GPL. Il 3 cilindri mille turbo ad iniezione diretta eguaglia in potenza il precedente, nelle versioni da 100 cv o 120 cv, ma la coppia sale da 170 a 200 Nm e migliorano i consumi e le emissioni. Il merito è dell'innovativa distribuzione CVVD, che regola la durata dell'apertura delle valvole e non solo la fasatura e l'alzata, e anche del mild-hybrid a 48 Volt.

MOTORINO-ALTERNATORE

Il motorino/alternatore, collegato al motore tramite cinghia, recupera l'energia, fornisce allo spunto spinta aggiuntiva e permette di veleggiare sin da 125 km/h. Questa possibilità c'è sia con il cambio doppia frizione a 7 rapporti sia con il manuale a 6 marce grazie ad una innovativa frizione a comando bi-wire. In parole povere, il pedale non è collegato meccanicamente al reggispinta, ma comanda un attuatore elettroidrualico così da migliorare, oltre all'efficienza, anche il comfort conservando il piacere di manovrare la leva. L'arrivo della rinnovata Kia Stonic è previsto per settembre, ma il listino è ancora da decidere.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA