Tre vittorie italiane in quattro partite, il Benetton al comando della Conference B appaiato all'Ulster e al Leinster. Da sbalordire se non fosse che il rugby di settembre, a corto di condizione, a volte è ingannevole. Però in attesa di verdetti più probanti, i Leoni incassano e fanno il pieno di fiducia che verrà buono nelle prossime settimane, visto che un calendario cervellotico gli riserva 4 trasferte nelle prime 5 giornate di Pro14.La vittoria di Newport all'esordio e il bis all'ultimo respiro nella partita con il Cardiff a Monigo,...