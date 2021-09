Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANCHINEVerdetti ancora lontani, ma la Serie A non perdona: nel giro di poche ore il massimo campionato caccia prima dalla panchina del Verona Eusebio Di Francesco, poi manda via anche il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici.Qualche punto in comune tra le due decisioni dei club: dopo tre partite Di Francesco era a quota zero, Semplici a uno. Ma ad aver indotto il presidente dei sardi Tommaso Giulini al primo cambio così veloce della sua...