Tragedia in Spagna: Reyes muore in un incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOROMA Calcio spagnolo in lutto per la morte di José Antonio Reyes, deceduto in seguito ad un incidente stradale, nel quale è deceduto anche il cugino del calciatore. L'incidente è avvenuto alle 11.40 di ieri sull'autostrada A-376, da Siviglia a Utrera, con il veicolo su cui viaggiava Reyes che ha preso fuoco. Il giocatore tornava da Almendralejo, dove si era allenato. Non essendo stato convocato per l'incontro tra Estremadura e Cadice stava facendo rientro a casa a Utretra, la città nella quale era nato nel 1983. Reyes, attaccante...