Tragedia in F2, muore Hubert

L'INCIDENTESPA FRANCORCHAMPS Tragedia nella prima gara di Formula 2 che doveva fare da supporto al GP di F1. In uno spaventoso incidente che ha coinvolto tre monoposto è morto praticamente sul colpo il ventiduenne francese Athoine Hubert, campione di GP3 lo scorso anno. Malgrado tutte le misure di sicurezza adottate sulle vetture, compreso l'Halo per riparare la testa dei piloti, il transalpino non è sopravvissuto a un terribile impatto, nella condizione più pericolosa che si può verificare in una corsa automobilistica. Durante il secondo...