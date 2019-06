Tra offese razziste (a Sara Gama) e discriminazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il calcio non è più uno sport per soli uomini. Dai campi di Francia le ragazze dei mondiali combattono anche il maschilismo che ha sempre contraddistinto il mondo del pallone. Le discriminazioni ci sono, inutile negarlo. Basta fare un giro sui social per capirlo. Ne sa qualcosa la capitana azzurra Sara Gama, triestina, ma di padre congolese. E proprio per il colore della sua pelle oggetto anche in questi giorni dei più beceri commenti sui social. «Non è italiana», eccone uno colto dal mazzo della stupidità. Ieri a sua difesa sono...