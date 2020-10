ROMA Aspettative e rimpianti. Infortuni ed espulsi. Rabbia e compensazione. E la mano decisamente poco ferma dell'arbitro Guida che non ne prende una. A cominciare dai due rossi a Immobile e Sensi. Alla fine Lazio e Inter devono accontentarsi (pareggio per 1-1 gol di Lautaro e Milinkovic). E godono così così. Forse lo fanno di più i biancocelesti che ritrovano la compattezza minata dopo il ceffone ricevuto dall'Atalanta. Simone continua però a maledire il mercato andato troppo a rilento. Sperava di aveva più giocatori pronti per l'inizio del campionato. Ieri ha addirittura perso tre uomini sulla stessa fascia e alla fine Parolo ha dovuto fare il terzo in difesa. Prima tocca a Radu che, recuperato in extremis, dura appena 15 minuti. Poi è il turno di Marusic al suo posto viene lanciato Fares portato in panchina solo per fare gruppo. Non era affatto in forma e si è visto. Poco dopo si rompe anche Bastos entrato proprio per sostituire Radu. Una ecatombe a sinistra. Già, proprio sul lato più debole che necessitava di rinforzi. Inzaghi mastica anche amaro perché ieri ad un certo punto sembrava davvero di poterla vincere. L'Inter che invece cercava la bellezza e la consacrazione si è trovata a dover fare i conti con la realtà. Conte perde la testa della classifica ma può solo arrabbiarsi con se stesso. Ha sbagliato formazione e ha impiegato più di un'ora per correggersi. La coppia Perisic-Gagliardini non ne azzecca una. Soprattutto il primo che perde costantemente il duello con Lazzari.

CUORE E CARATTERE

Ne viene fuori una partita strana. Fatta di errori clamorosi e scelte giuste. Di simulazioni e verità. Segna prima l'Inter grazie ad un guizzo di Lautaro. Bravo a girarsi rapidamente e a tirare ma molte delle colpe ce le ha Strakosha apparso decisamente incerto. Al di là della casualità, il gol arriva quando l'Inter ha già spostato il baricentro più avanti. Non a caso in avvio della ripresa sono i nerazzurri ad avere più chance, due clamorose. Hanno però la colpa di non segnare e così subiscono il pari. E allora ecco apparire Milinkovic. Indisponente e quasi svogliato per gran parte della gara. Non gradisce molto quando deve fare il mediano. Sul cross di Acerbi è salito in cielo e ha battuto Handanovic, anche lui molto poco reattivo. La Lazio prende in mano la partita ed è proprio in questo momento che Inzaghi si convince che può prendersi i tre punti. E ci prova anche. Non è fortunato. A rompere il magic moment ci pensa Guida.

ROSSI DI RABBIA

Rosso a Immobile per un fallo di reazione provocato (e decisamente cercato) da Vidal. Inzaghi resta in 10 e Conte manda tutti avanti a cercare la vittoria. Un palo lo ferma prima della compensazione di Guida che butta fuori Sensi per una reazione su Patric. Due errori non fanno una cosa giusta. Ma va anche detto che non è stato affatto aiutato dal Var. Il finale è tutto nerazzurro con i biancocelesti chiamati solo a resistere (che bravo Akpa Akpro!). Lo fanno benissimo e si prendono un punto che dà tanto morale. Ora la sosta e finalmente forze fresche. L'Inter è attesa dal derby.

