TRA I DUE LITIGANTI SPUNTA RICCIARDO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA UNONiente triplete. È la F1 del 2018 che sembra sempre pronta a ribaltare situazioni apparentemente scontate. La prima fila tutta rossa, la stratosferica velocità sul giro mostrata in qualifica e il ritmo tenuto da Sebastian nella prima parte della gara non sono bastati all'armata di Maranello per mettere in bacheca il terzo trofeo stagionale e un abbozzo di ipoteca sul titolo mondiale. La corsa, entusiasmante nella seconda parte, ha consegnato la vittoria ad un eccellente Daniel Ricciardo che ha perfettamente sfruttato la strategia...