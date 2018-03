Tra Germania e Brasile antipasto Mondiale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO RUSSIA 2018L'ultima sosta dedicata alle nazionali a meno di 3 mesi dall'inizio del mondiale è all'insegna delle amichevoli di lusso. Si comincia stasera con Portogallo-Olanda in programma a Ginevra, dove il più atteso è ovviamente Cristiano Ronaldo che qualcuno ha già ribattezzato CRecord7 per il bilancio mostruoso con la sua nazionale: 81 gol in 148 partite, 20 dei quali nelle ultime 15 sfide. Tra le sue vittime preferite c'è proprio l'Olanda, contro la quale è già andato a segno 4 volte: solo Andorra, Armenia, Lettonia e Svezia...