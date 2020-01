Tra Cagliari e Milan la vittoria è in alto mare

L'ANTICIPO

CAGLIARI Tre partite senza vittoria per entrambe, Cagliari e Milan scenderanno in campo alla Sardegna Arena sapendo che non possono permettersi altri passi falsi. I sardi dopo tredici risultati utili consecutivi che li avevano portati al terzo posto, arrivano da tre sconfitte di fila contro Lazio, Udinese e Juve. «Chiudere questo momento di difficoltà con una vittoria con il Milan avrebbe un grandissimo valore» le parole nella conferenza stampa della vigilia di Rolando Maran, che per centrare l'obiettivo potrà contare anche su uno stadio ancora una volta sold-out. Alessio Cragno, dopo lo stop di 5 mesi a causa di un problema alla spalla, rientra tra i convocati. Maran recupera anche Fabio Pisacane, dopo la squalifica e sostituirà l'infortunato Cacciatore con Faragò. Svelata la reale posizione in campo di Joao Pedro «ha segnato undici gol ma lo schiero come trequartista», l'allenatore trentino ha lavorato sui troppi gol subiti: «in settimana si siamo concentrati sulla compattezza e sull'intensità».

FRENATA ALLO SPECCHIO

Anche i rossoneri non vincono da tre turni (ultima volta l'8 dicembre col Bologna): due pari e una sconfitta il ruolino di marcia degli ultimi tre match. In casa Milan, undicesimo con ventidue punti, staccato di sette lunghezze dal sesto posto occupato proprio dal Cagliari, il principale argomento a tenere banco riguarda il possibile impiego di Ibrahimovic fin dal primo minuto. Dopo il rodaggio con la Sampdoria lo svedese è pronto. «Zlatan non può giocare 90 minuti, quindi devo decidere se farlo giocare dall'inizio o metterlo a partita in corso» ha ribadito Stefano Pioli, ma lo svedese partirà dal 1'. L'altro dubbio dell'allenatore rossonero riguarda il modulo con un possibile passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2: «una possibilità» per Pioli, con l'inserimento del giovane portoghese Leao accanto al gigante di Malmö. Lo spagnolo Suso, dopo le polemiche legate alla mancata sostituzione nel corso del match contro la Sampdoria, non farà parte degli undici di inizio match. A sostituire l'ex Liverpool e Genoa sarà Samu Castilllejo. Kessie rientra tra i titolari. «Dobbiamo giocare con più intensità e dovremo essere più incisivi» la principale richiesta di Pioli ai suoi.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen; 24 Faragò, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Pellegrini; 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog; 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 99 Simeone. All.: Maran

MILAN (4-4-2): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessié, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic, 17 Leao. All.: Pioli

Arbitro: Abisso

