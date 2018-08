TOURNÉE AMERICANA Di scontato non c'è nulla, anche quanto si è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOURNÉE AMERICANADi scontato non c'è nulla, anche quanto si è la Juve, anche quando tra i propri giocatori c'è Cristiano Ronaldo che ieri nella partitella a fine allenamento ha segnato i primi gol in bianconero. Massimiliano Allegri, però, lascia gli Usa con una sconfitta, 3-1 contro il Real Madrid, ma con tante certezze. «Tutti gli anni si parte alla pari. La tecnica ce l'abbiamo - sottolinea prima del rientro in Italia - ma per vincere ci vuole sacrificio, rispetto, cuore. Se mancano queste cose, è difficile portare a casa gli...