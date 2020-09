CICLISMO

Il capitano deve abbandonare la nave che non affonda. Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. «Per la prima volta negli ultimi 15 anni mi ritrovo a seguire il Tour davanti alla televisione», ha affermato Prudhomme, che ha spiegato di essere asintomatico e di non aver avuto contatti con i corridori. La carovana è invece potuta ripartire senza problemi dopo il giorno di riposo, visto che tutti i corridori sono risultati negativi al Coronavirus dopo essersi sottoposti al tampone nel giorno di riposo. È stata però confermata la positività di quattro membri dello staff di quattro squadre: la Ineos Grenadiers, la Mitchelton-Scott, la Cofidis e l'AG2R La Mondiale. I positivi sono stati mandati a casa. Qualora dovesse essere trovato un altro positivo in una di queste squadre nei prossimi 7 giorni, l'intero team dovrà abbandonare il Tour.

LA TAPPA

La tappa da Ile d'Oléron a Ile de Ré è stata vinta da Sam Bennett, che riesce finalmente a centrare il successo nella corsa francese dopo tre piazzamenti nella top-5. Grazie al trionfo, l'irlandese strappa la maglia verde di leader della classifica a punti a Peter Sagan, terzo al traguardo dietro Caleb Ewan, mentre giù dal podio di tappa ritroviamo il nostro Elia Viviani, che sembra aver finalmente superato i problemi al piede che hanno caratterizzato il suo avvio di Tour. Per Bennett è una vittoria storica anche perché l'irlandese diventa uno dei corridori capaci di vincere tappe in tutti e tre i grandi giri. Dopo il traguardo, il corridore della Deceuninck-QuickStep è scoppiato in lacrime: «Ancora non ci credo di essere diventato il vincitore di una tappa del Tour. Lo sogni e pensi che non accadrà mai, ma poi succede all'improvviso. Sono davvero sollevato e felice». Resta invariata la classifica generale, con lo sloveno Primoz Roglic che mantiene la maglia gialla con 21 sul colombiano Egan Bernal e 28 sul francese Guillaume Martin. Domani si svolgerà l'undicesima tappa, 167 km da Châtelaillon-Plage a Poitiers.

IN ITALIA

Secondo arrivo in volata alla Tirreno-Adriatico e secondo successo per Pascal Ackermann: il tedesco si è aggiudicato la Camaiore-Follonica di 200 km, battendo ancora una volta il colombiano Fernando Gaviria. Ackermann ha così rafforzato la propria maglia azzurra di leader della classifica generale. Oggi si prevede un arrivo di tappa molto nervoso, in quanto il gruppo arriverà a Saturnia affrontando un percorso che presenta pianura solo nei primi chilometri. Sarà quindi una frazione ideale per le fughe o per il colpo di mano di un finisseur.

