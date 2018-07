Tour, Gaviria piazza il bis. Pasqualon buon sesto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMO(bt) Fernando Gaviria piazza il bis, battendo in volata Peter Sagan come già accaduto nella tappa inaugurale del Tour de France 2018. Una sfida che si sposta anche nella graduatoria a punti, dove il campione del mondo mantiene la maglia verde con soli 4 punti di vantaggio sul colombiano. Come da pronostico, la La Baule-Sarzeau di 195 km si è decisa in volata al termine di una giornata caratterizzata dalla fuga di Cousin, Claeys, Perez e Van Keirsbulck, che dopo aver raggiunto un vantaggio massimo di sette minuti e mezzo, sono stati...