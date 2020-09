CICLISMO

La fortuna aiuta gli audaci. Non sappiamo se Tadej Pogacar conosca questo proverbio, ma sicuramente ha agito secondo questo modo di dire. Il Tour de France ha vissuto la sua prima tappa pirenaica, 141 km da Cazères a Loudenvielle, e ha visto la vittoria del francese Nans Peters, portacolori della Ag2r La Mondiale, ragazzo di grande interesse visto che in carriera ha vinto anche una tappa al Giro d'Italia. La vittoria è nata grazie a una fuga nata a 122 km dall'arrivo insieme ad altri corridori. Ma l'attenzione principale è rivolta agli uomini di classifica: dopo la tappa dei ventagli di venerdì, con Pogacar che aveva perso 1'22 rispetto ai principali uomini di classifica, ieri lo sloveno è riuscito a guadagnare 40 su Egan Bernal e Primoz Roglic, i due favoriti per la conquista della maglia gialla di Parigi. Un'azione molto bella, che è servita a guadagnare un po' del terreno perso in classifica e che ci fa capire come, quando la strada sale, il giovane talento ventunenne della UAE Team Emirates sia davvero in grado di far saltare il banco. Nel frattempo, Pinot e Aru crollano in salita, Nizzolo si ritira e Adam Yates continua a vestire la maglia gialla. Oggi ci si prepara ad affrontare un'altra tappa sui Pirenei da Pau a Laruns, due allarmi preoccupano il Tour de France.

DOPPIO ALLARME

Il primo riguarda il distanziamento sociale: ora che si stanno vivendo le tappe di alta montagna, stiamo di nuovo assistendo all'immagine del ciclismo, quella delle due ali di folla al bordo della strada ad incitare i corridori. I corridori vivono in una bolla, evitando qualsiasi contatto con l'estero: siamo sicuri che non possano nascere contagi da questi assembramenti? L'altro allarme riguarda invece una frode tecnologica: un direttore di corsa al seguito del Tour ha affermato che sono state captate delle onde provenienti da un modem non autorizzato al seguito della corsa. Molto probabilmente, qualche squadra ha deciso di infilare nelle tasche dei propri corridori questi apparecchi, al fine di monitorare le prestazioni fisiche in gara minuto per minuto. I regolamenti però vietano questa tecnologia, anche perché i dati degli atleti potrebbero essere raccolti da alcuni hacker che potrebbero girarli ad altre formazioni.

Carlo Gugliotta

