Totti: «Usciremo dal tunnel, ma la Juventus è fuori portata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIROMA Critiche e processi arriveranno come sempre, ma non è questo il tempo. Francesco Totti invita la piazza giallorossa alla calma perché anche se «nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione, dopo tre partite non si può cominciare a cercare già i colpevoli né giudicare un'annata». E nemmeno il lavoro di Monchi sul mercato. Troppo presto per l'ex capitano della Roma dare del «caprone o dell'incapace» al ds spagnolo, per il quale le somme sono rinviate, nel bene o nel male che sia: «A fine anno si farà un...