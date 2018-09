Totò Di Natale riparte dalla panchina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO(v.zag.) E' un piacere ritrovare Totò Di Natale. Nell'estate del 2016 si era ritirato, a 38 anni, dopo quelle 12, strepitose stagioni all'Udinese, con 6 avventure in Europa. Antonio aveva chiuso con 4 gol in 25 gare ufficiali, non gli andava di fare panchina e da allora si era riposato. Famiglia, affari, adesso è arrivata l'occasione giusta, allo Spezia, in serie B. Sarà uno dei collaboratori tecnici di Pasquale Marino, ovvero l'allenatore che gli cambiò la carriera: «Rivoluzionò il mio modo di interpretare il ruolo di...