CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOTO-ALLENATOREMILANO Al Milan la scelta del nuovo allenatore si è complicata un bel po'. Prima è stato scelto Luciano Spalletti, poi il club di via Aldo Rossi ha dovuto incassare una frenata tra il tecnico di Certaldo e l'Inter per la buonuscita ed è stato costretto a prendere in considerazione due alternative: Stefano Pioli e Marcelino. Adesso saranno 24 ore cruciali per il sostituto di Marco Giampaolo, rimasto nella sua casa di Gallarate, in provincia di Varese, vicino Milanello, in attesa di notizie sul suo futuro. Ironia della sorte,...