TORTU, SPRINT PER LA STORIA

ATLETICAROMA SuperPippo, o anche TurboTortu come lo chiamano, il nuovo Berruti ha battuto il vecchio Mennea, secondo la regola antica quanto l'atletica da quando tiene vivo l'almanacco dei record, regola per la quale i primati sono fatti per essere battuti, e il record se ne va, la medaglia è per sempre, come il diamante della pubblicità. Filippo Tortu, Fiamma Gialla che incendia di nuovo il cuore dell'atletica azzurra che aveva un po' rallentato in questi ultimi tempi smedagliati, ha corso i 100 metri di una finale da meeting, a Madrid, in...