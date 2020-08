ATLETICA

PADOVA Un pomeriggio di gare particolarmente atteso, che però ha regalato una delusione a tutti gli appassionati. Nella finale dei 100 maschili agli Assoluti di Padova infatti è mancata la sfida tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Un «fastidio, non un infortunio» per il primatista italiano (10,41 in semifinale) ha spianato la strada al terzo titolo italiano dell'atleta delle Fiamme Oro, che ha vinto con un 1010 ventoso (+3,3). Il primo ad essere deluso è però proprio il neo campione italiano: «Non mi sto godendo questo titolo - ammette Jacobs - Quando mi sono ritrovato sui blocchi da solo mi sono sentito scarico. Una vittoria sempre importante, ma in altre condizioni avrei potuto metterci un'altra grinta».

La giornata era iniziata al mattino con un altro protagonista atteso. Nell'alto è arrivata la quinta vittoria tricolore di Gianmarco Tamberi all'aperto (2.28 alla prima prova e tre errori a 2.31), con Stefano Sottile che l'ha accompagnato in gara fino ai 2.19. Tamberi si è però lamentato a fine gara per dei problemi alla pedana, il cui fondo era rovinato in zona di stacco tanto che durante la gara stessa il materassone è stato anche spostato. «Una sorpresa davvero inattesa - il commento dell'assessore allo Sport padovano, Diego Bonavina - Probabilmente l'impatto di atleti top uomini ha creato dei problemi. Mi scuso con tutti gli altisti: prenderemo sicuramente in esame la situazione con estrema attenzione».

Ci prova fino in fondo per cercare il grande risultato Larissa Iapichino nel lungo, davanti agli occhi di mamma Fiona May, presente in tribuna. Una progressione continua nei sei salti, tutti validi, dal 6.18 iniziale al 6.32 (vento contrario a 1.7) dell'ultima prova, complicata dal fatto che le lunghiste si sono trovate in una situazione complicata, con temperatura bassa e vento indecifrabile per forza e direzione. Dietro di lei la vicentina Laura Strati centra l'argento con la stessa misura (6.17) di Elisa Naldi per una miglior seconda prova (un altro 6.17).

ZANGOBBO QUARTA

Fuori dal podio per tre centimetri invece la padovana Carol Zangobbo, che precede la friulana Tania Vicenzino (6.08) in una gara appassionante. Non delude Chiara Rosa. Per lei arriva il 27. titolo italiano assoluto, il sedicesimo consecutivo all'aperto. La misura non è eccezionale (16.55), ma la continuità ad alto livello è senza dubbio quello che caratterizza la trentasettenne di Borgoricco. Se la pioggia ha risparmiato gran parte degli atleti nel pomeriggio, in serata le staffette e la gara di giavellotto maschile si svolgono invece sotto un violento acquazzone. Nella 4x100 femminile sfiora il podio l'Atletica Vicentina, con Laura Strati prima staffettista che parte subito dopo la fine della gara di lungo, che con 4697 arriva a dieci centesimi dell'Atletica Brugnera di Pordenone nella gara vinta dalla Metallurgica Brescia (4544). Il bronzo lo conquista invece la squadra maschile di casa, Assindustria, che con 4151 è terza nella gara vinta dall'Alperia in 4125.

La kermesse tricolore si chiude oggi con gli ultimi 14 titoli. Si inizia con il martello maschile alle 15.45 per chiudere alle 20 con la staffetta del miglio. Diretta su RaiSport.

Massimo Zilio

