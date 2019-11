Tortu pensa a Tokyo: «Migliorerò il mio 9.99»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICAMILANO Filippo Tortu non ha nulla contro il numero 9 ma leggere quel 999 con cui ha riscritto la storia dell'atletica leggera italiana «inizia a stancarlo». In una stagione da vivere tutta di un fiato, con le Olimpiadi di Tokyo e gli Europei di Parigi da disputare in estate, il 21enne non nega l'assoluta volontà, quasi una certezza, di voler ritoccare il suo stesso primato realizzato a Madrid un anno e mezzo fa: «Sono quasi sicuro di poter fare meglio di quel tempo e uso il quasi solo per scaramanzia». Lo ha già dimostrato in...