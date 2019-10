«TORTU MI HA TRASMESSO LA VOGLIA MATTA DI VOLARE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Capelli lunghi e sciolti, barba incolta. Gianmarco Tamberi è ancora in modalità turista alla vigilia del suo esordio iridato sulla pedana di Doha. Ma oggi pomeriggio, dalle 15.50 italiane, la folta chioma sarà raccolta nel classico codino, quando il saltatore battezzerà sulla pedana del salto in alto il suo primo Mondiale da capitano azzurro. Come da tradizione, in caso di qualificazione alla finale, venerdì alle 19.15, Gimbo si raderà la barba a metà. Alla vigilia del Mondiale il dt La Torre aveva detto di lei: «Mi aspetto che contagi...