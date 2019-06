Tortu e Tamberi, l'Olimpico per due Stasera parata di big al Golden gala

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATLETICAFilippo Tortu sul rettilineo, Gimbo Tamberi in curva, il Presidente della Repubblica in tribuna. Le due star dell'atletica tricolore erano già annunciate, così alla vigilia del Golden Gala numero 39 la notizia diventa la presenza sugli spalti del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che stasera siederà tra il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il numero uno della Fidal, Alfio Giomi. Roma fa le cose in grande e si appresta a consegnare il testimone a Milano, sede dell'edizione 2020 e forse anche 2021. Tra dodici mesi l'Olimpico...