Tortu e gli altri, il ct: «Torneremo protagonisti»

ATLETICALa regina degli sport olimpici, l'atletica, è al lavoro da 3 mesi col nuovo ct, Antonino La Torre, erede di Elio Locatelli, che resta comunque nello staff. La Torre è il tecnico che portò il marciatore Brugnetti all'oro olimpico di Atene 2004 nella 20 km: nessun allenatore di marcia è mai arrivato al ruolo di responsabile tecnico: «Vero, ma tanti bravi trainer sono sparsi per l'Italia. Siamo abituati ad affrontare strade complicate come in allenamento, così fronteggiamo anche sfide difficili». Lei arriva 15 anni dopo? «Sì, i...