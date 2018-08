TORTU DELUDE MA C'È CRIPPA: STORICO BRONZO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATLETICA (v.z.) Tutti aspettano la prima medaglia azzurra di Filippo Tortu sui 100 ed invece è Yeman Crippa ad emozionare e, con il suo splendido bronzo, conquistato in rimonta sui 10mila, è lui a togliere lo zero dalla casella del medagliere azzurro in questi Europei di Berlino giunti alla seconda giornata.Il 21enne trentino, che nel finale fa ricordare gli sprint del grande Alberto Cova, è allenato da Massimo Pegoretti. Yeman, di origini etiopi, gareggia per le Fiamme Oro Padova. La sua è una storia a lieto fine: è stato adottato anni...