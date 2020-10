TORINO Il Torino resta a zero, il Cagliari rialza la testa. Dopo otto anni i sardi passano 2-3 sotto la Mole, grazie a Simeone (due reti) e Joao Pedro, aprendo la crisi in casa del Torino, costretto alla terza sconfitta in altrettante partite nonostante un super Belotti, autore di una doppietta. Come accaduto contro l'Atalanta, il Toro parte forte: dopo due minuti Lukic si infila alle spalle dei centrali sardi e si fa stendere da Cragno, dal dischetto il Gallo è freddo e spiazza il portiere. I granata però vanno in apprensione alle prime difficoltà e, dopo una respinta maldestra di Sirigu su Marin, arriva il pari dei rossoblù: tiro di Walukiewicz deviato in rete da Joao Pedro. Sette minuti e il Cagliari la ribalta: Lyanco sbaglia l'intervento e Simeone batte Sirigu per la seconda volta. Il Torino al 49' trova il 2-2 ancora con Belotti a trascinare i granata. Il Gallo non tradisce, Sirigu sì, perché è proprio il portiere a propiziare il nuovo vantaggio dei rossoblù firmato dal Cholito, da pochi passi. Nel posticipo serale la Roma rifila una cinquina al Benevento (5-2) e ritrova Dzeko autore di una doppietta.

