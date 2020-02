In attesa del giudizio del campo (ore 18), Moreno Longo (foto LAPRESSE) si gode il premio della critica: un tale entusiasmo dalle parti del Filadelfia (subito aperto ai tifosi per gli allenamenti) non si registrava da anni. Dopo l'ultimo mese da incubo di Mazzarri con quattro sconfitte consecutive e 17 reti incassate, la scossa a livello ambientale è arrivata, il ragazzo del Filadelfia è tornato a casa, pronto al battesimo in panchina contro la Samp, dopo aver conquistato Scudetto e Supercoppa su quella della Primavera. Ci vorrà un po' di tempo per vedere la sua impronta, ma servirà soprattutto un altro Toro per tornare in corsa per l'Europa. «È stato emozionante avere mio padre e mia madre al mio primo allenamento al Filadelfia, solo in quel momento ho realizzato quello che stava accadendo. Ho percepito grande entusiasmo intorno a noi - continua Longo -, dobbiamo offrire una prestazione all'altezza. Ho avuto massima disponibilità da tutti i giocatori, ho visto nei loro occhi la voglia di invertire il trend negativo, ma le parole stanno a zero; servono le prestazioni. Quando ti ritrovi una squadra già costruita devi pensare anche in base ai giocatori a disposizione, spero di riuscire a mostrare il mio calcio al più presto. Adesso tocca a noi».

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA