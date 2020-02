LE ALTRE DI A

Per il Torino è notte fonda. Dopo la debacle interna contro l'Atalanta (0-7), gli uomini di Mazzarri incassano a Lecce un umiliante 0-4. Per l'allenatore dei granata l'avventura sembra essere arrivata proprio al capolinea. Il Lecce, con una prova tutta cuore e orgoglio, conquista la prima vittoria interna della stagione. La gara non c'è mai stata, con i giallorossi assoluti dominatori, grazie anche alle superbe prove dei nuovi acquisti Barak e Saponara. Lo sconforto di Mazzarri, accomodatosi in panchina per quasi tutto il secondo tempo, è la fedele immagine di un tecnico arrivato al capolinea. Al termine della partita, il dg Comi ha preso tempo: «Squadra rassegnata, ko inaccettabile, è il momento di riflettere».

La partenza del Torino è da incubo, con il Lecce che mette a segno un uno-due terrificante. Corner corto e Saponara serve un rasoterra invitante per il liberissimo Deiola (11') che di prima intenzione e batte Sirigu. Al 19' è Barak che di sinistro bagna al meglio il suo esordio, imbeccato da un erroraccio di Djidji in area. Il Toro accorcia le distanze con Belotti (44'), ma il tocco di De Silvestri, in fuorigioco, rende tutto inutile. Nella ripresa il gioiello di Falco (64'), splendida conclusione all'incrocio dei pali, sembra mettere la parola fine alla contesa. Poi alla festa partecipa anche Lapadula (78') su rigore.

Nell'altra gara del pomeriggio il Genoa di Nicola costringe al pari l'Atalanta di Gasperini. Per i rossoblù un punto che fa morale in ottica salvezza, per i bergamaschi quarto posto agganciato a pari merito con la Roma, anche se parlare di occasione sciupata è legittimo. Il primo tempo dei nerazzurri fa rivivere il fantasma della Spal ma anche dopo il pari definitivo Ilicic al 35', che porta il risultato sul 2-2, i locali hanno dovuto sudare. Eppure le cose si erano messe bene per i padroni di casa, in gol con Toloi già al 13'. Due giri di lancetta e Criscito su rigore fa 1-1. Al 33' Sanabria ribalta il risultato in tuffo di testa. Passano altri due minuti e Ilicic sigilla il pareggio conclusivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA