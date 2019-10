Tornano Douglas Costa e Danilo, la Juve cerca l'allungo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPOLISTATORINO Finalmente Sarri avrà la rosa al completo, con l'eccezione di Chiellini, per il nuovo ciclo di ferro che si apre domani sera all'Allianz Stadium contro il Bologna di Mihajlovic. Il ritorno di Bentancur è stata l'ultima tessera che ha completato il mosaico della Juventus dopo lo stop per le nazionali. Da ieri Sarri, dopo aver quasi svuotato l'infermeria, può contare nuovamente sui suoi 14 nazionali.Dopo aver vissuto il periodo delle toppe, ora è arrivato quello delle scelte per l'allenatore bianconero, della...