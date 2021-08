Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GINNASTICATOKYO Com'è bello il sorriso di Simone Biles. Lo avevamo visto altre volte, molte volte. Stavolta però abbiamo capito che quello era il sorriso di un'aliena, non quello della ragazza che ieri ha emozionato il mondo. Per l'ennesima volta, ma in un modo diverso. Simone torna in gara dopo aver saltato praticamente tutta l'Olimpiade. I demoni non sono stati sconfitti, solo sedati. Ma tanto basta per mettersi al collo una medaglia di...