La FemiCz Rugby Rovigo imbattuta e reduce dalla vittoria della Coppa Italia saprà superare anche lo scoglio il Mogliano? L'Argos Petrarca deluso per la sconfitta in finale si riscatterà a Calvisano in uno degli scontri diretti play-off di giornata (Fiamme Oro-Valorugby l'altro)? Il Lafert San Donà batterà il Viadana nello spareggio per allontanarsi dai bassifondi?

Sono i tre temi di fondo della 9ª giornata del Top 12 di rugby, che torna dopo tre settimane. Campo principale Calvisano dove i Gavazzi boys privi della stella Van Zyl, squalificato 3 settimane per un fallo in Challenge Cup, porteranno i ritmi più alti della coppa europea. L'ultima che dovrebbe disputare un club italiano. Era ora! Viste le 6 sconfitte (le 3 casalinghe onorevoli) e netto tecnico eccessivo, giocare la Challenge non ha più senso da un pezzo. Vederemo così partorirà la riforma dell'Eprc: riduzione a 18 squadre o apertura a 2 selezioni. Il Petrarca opporrà al Calvisano europeo la solita difesa che gli ha consentito di reggere quasi un'ora in finale di Coppa Italia, ma non basterà. Per vincere e rimanere in zona play-off servirà molto di più in attacco. Gli scontri diretti a Calvisano, solo 5 vittorie su 32 partite per i padovani, parlano chiaro.

Inequivocabili i numeri di Rovigo-Mogliano al Battaglini: 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta per i Bersaglieri. Le uniche due pecche (9-9 nel 2012, ko 16-13 nel 2013) firmate sul fronte trevigiano dalla coppia Casellato-Properzi, oggi sulla panchina rodigina. Non dovrebbe esserci storia neanche stavolta. Ma un derby è sempre un derby. In più Mogliano viene da 3 settimane di riposo a differenza di Rovigo, ha una mischia forte e trequarti velocità che hanno giù preso lo scalpo del Petrarca e negato il bonus ad altre due big.

IL PROGRAMMA

Le partite ore 14,30 Colorno-Lyons; ore 15 Calvisano-Petrarca, Rovigo-Mogliano, Medicei-Lazio, Fiamme Oro-Valorugby, San Donà-Viadana.

La classifica: Rovigo 36, Valorugby 35, Calvisano, Fiamme Oro 30, Petrarca 28, Mogliano 20, San Donà 15, Viadana 13, Medicei, Colorno 10, Lyons 8, Lazio 6.

