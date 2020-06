TORINO Un poker al Lecce per il +7 in classifica. La Juve vola con la sua doppia coppia vincente: aprono le danze Ronaldo e Dybala, come a Bologna. Stavolta si invertono ma il risultato non cambia, la sblocca l'argentino e raddoppia CR7 su calcio di rigore (prima dei sigilli finali di Higuain e de Ligt che arrotondano sul 4-0), lanciando la fuga prepotente di una Juve momentaneamente a +7 sulla Lazio.

Su estetica e automatismi si può ancora lavorare parecchio, visto contro il Lecce i bianconeri faticano più del previsto soprattutto nel primo tempo, ma il risultato parla chiaro: tre punti e ancora zero gol subìti, per una squadra decisamente più pragmatica che sarrista.

La Juve inizialmente sembra la fotocopia di quella contro Milan e Napoli: poche idee e nessuna occasione. Il 5-3-2 di Liverani concede zero spazi in difesa, il tridente non punge e i centrocampisti bianconeri non sono degli incursori. Le due palle gol più nitide sono di un Lecce coraggioso e organizzato: la prima una botta al volo di Rispoli alta, la seconda una bordata a colpo sicuro di Tachtsidis fuori. La Juve è inconcludente e finisce per attorcigliarsi su un possesso palla sterile, per scardinare questo Lecce serve un episodio, e arriva puntuale dopo mezz'ora di gioco. Lucioni (ultimo uomo) stoppa malissimo un pallone e abbatte Bentancur che glielo soffia prima di involarsi in porta, rosso diretto e Lecce in 10.

La partita cambia, anche psicologicamente, e nel giro di un paio di minuti i bianconeri sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Ronaldo solo in area e poi con Bernardeschi da due metri. Segnali di riscossa ma anche di un'imprecisione probabilmente figlia dell'ansia da gol. Ansia che scompare nella ripresa, i bianconeri fanno valere la superiorità numerica costringendo il Lecce ad arroccarsi in area, dopo nemmeno 10 minuti Dybala la sblocca con una prodezza balistica stile Bologna, e poco dopo Ronaldo raddoppia su rigore concesso da Piccinini. Nel finale il Lecce crolla anche mentalmente oltre che fisicamente, entra Higuain e piazza il tris su imbeccata di tacco di Ronaldo, e De Ligt cala il poker di testa.

ULTIMA DI PJANIC?

Tra i più cercati dalle telecamere fin dal riscaldamento, Pjanic ripete gli stessi movimenti di mille altre serate forse per l'ultima volta. Per l'occasione sfoggia un nuovo look con la barba, ma dal maxi schermo si notano soprattutto gli occhi, più inquieti e pensierosi del solito, comprensibile. Probabilmente si augurava e meritava un addio diverso, la sua partita è incolore, ma almeno senza i tifosi sugli spalti il distacco è meno emotivo. L'addio infatti è imminente, dopo 4 stagioni, 170 battaglie e 22 gol, mancano solo le formalità burocratiche, ultimo ostacolo prima delle visite mediche che Arthur potrebbe sostenere a Torino nei prossimi giorni, per formalizzare l'operazione tra Juve e Barcellona entro il 30 giugno.

«Arthur? In questo momento non è opportuno parlarne l'ultimo dribbling di Paratici -. Vedremo quello che succederà».

Alberto Mauro

