TORINO Sono due le certezze dopo 19 giornate di campionato: Cristiano Ronaldo è il leader indiscusso della Juventus campione d'Italia e il valore aggiunto della Serie A, dall'altra parte non è bastata l'introduzione della Var per eliminare le polemiche, anzi. Mentre la doppietta di CR7 lancia la Juve a 53 punti (record assoluto nel nostro campionato) nel girone di andata, mezza Italia discute la direzione di Valeri e in particolare gli episodi dei due rigori e del gol annullato nel recupero a Saponara. Tre situazioni al limite, molto...