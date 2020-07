TORINO Sofferto, sudato, in calando. Ma è pur sempre uno scudetto, il nono consecutivo di un filotto titanico, marchiato a fuoco nella storia del calcio italiano e della Juventus. Dentro c'è ancora poco di Sarri, e tanto dei campioni (de Ligt, Dybala e Ronaldo su tutti) che non tradiscono sotto pressione. Il copione contro la Samp è abbastanza prevedibile: ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a regalare ai bianconeri i tre punti per la matematica. Il portoghese toglie dagli impicci una Juventus bloccata sullo 0-0 da un'ottima Samp, organizzata e lanciata dalle ripartenza targate Ramirez e Quagliarella. Nella ripresa propizia il 2-0 di Bernardeschi, grazie a un'indecisione di Audero ma sbaglia il rigore del potenziale 3-0 con una cannonata di rara violenza che si stampa sulla traversa. Errore che pesa molto in classifica cannonieri (Immobile è in fuga) ma poco sul risultato finale. Sarri parte con Cuadrado nel tridente offensivo insieme a Dybala e Ronaldo. Ma dura poco: alla mezz'ora Danilo è costretto a uscire per una botta alla testa, entra Bernardeschi e il colombiano fa un passo indietro sulla linea dei difensori. A centrocampo torna titolare Pjanic dopo due panchina e riposa Bentancur, in difesa Bonucci riprende il suo posto in coppia con de Ligt. Mentre Ranieri parte con Quagliarella unica punta supportato da Ramirez. Partita indirizzata da uno schema su punizione, nel recupero del primo tempo: Rabiot sfonda, Tonelli lo ferma con le cattive, Pjanic intelligentemente non calcia ma appoggia in mezzo per CR7 che dal limite la piazza rasoterra sul palo lontano di Audero. Sembra tutto quasi scontato, ma nel primo tempo la Juve fatica a sfondare e rischia su un paio di incursioni di Ramirez, perde Danilo e Dybala per infortunio e Sarri in panchina mastica il filtro più nervosamente del solito. Nella ripresa i blucerchiati prendono coraggio e bussano dalle parti di Szczesny con Leris, Tonelli e Ramirez (punizione) in rapida successione, ma a un passo dal possibile pareggio la Juve la chiude con Bernardeschi, bravo ad avventarsi su una respinta infelice dopo un tiro di Ronaldo.

L'ERRORE DI CRISTIANO

Sul 2-0 i bianconeri prendono fiato, la Samp sfiora il gol con un colpo di testa di Quagliarella e un salvataggio in extremis di Bonucci in corner, Higuain ha la palla del 3-0 sui piedi ma la spara fuori. E nel finale l'errore di Ronaldo dagli 11 metri. Lo scudetto va celebrato, però non sarà sufficiente, anche perché il nono consecutivo non ha entusiasmato come gli ultimi 8; è mancato il furore dei primi tre di Conte e i colpi e le alchimie dei cinque di Allegri. Ha fatto di tutto per perderlo nel finale, ma la Juve era semplicemente più forte e strutturata della concorrenza per non vincerlo. Ma la squadra non ha dominato e nemmeno incantato, ha avuto passaggi a vuoto preoccupanti e sbandate difensive nel finale, ecco perché i tifosi guardano con speranza e apprensione alla Champions.

MAURIZIO SCAPPA

Mentre Paratici, prima del fischio d'inizio, coccola l'allenatore, fortemente voluto in panchina al posto di Allegri. «Sarri si è meritato la Juve facendo bene al Chelsea e al Napoli. È dove merita di essere. Siamo abituati a subire critiche ogni anno, questo scudetto non è assolutamente una liberazione, ma una grande gioia, e una grande soddisfazione».Ma Sarri a fine partita, scappa via nello spogliatoio. Offeso e vincente.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

