Torino regala, Napoli ringrazia Immobile c'è, la Lazio ne fa 4

LE ALTRE DI A(v.zag.) Il turnover funziona, Ancelotti vince a Torino cambiando parecchio, sempre, fra Champions e campionato, è il modo migliore per restare incollati alla Juve. La filosofia è opposta a quella di Sarri. La trasferta dell'Olimpico va al contrario rispetto alla sconfitta di Genova con la Sampdoria, nel primo tempo i granata faticano a toccare palla. Luperto terzino sinistro è una bella sorpresa, nel 4-2-3-1, piace anche Rog, mai titolare con Sarri, in A. Convince finalmente anche Verdi, con Insigne l'arma in più dei primi...