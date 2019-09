CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORINO Prova di forza della Juventus, che supera la Spal per 2-0, pur con una partenza al rallentatore, e si avvicina con il vento in poppa al doppio appuntamento della prossima settimana con il Bayer Leverkusen in Champions e con l'Inter per la supremazia in campionato. Le reti di Pjanic al 45' del primo tempo, la seconda consecutiva dopo quella di Brescia, e di Ronaldo al 33' della ripresa hanno permesso ai bianconeri di concretizzare una supremazia schiacciante durata per tutta la partita, frutto dell'atteggiamento arrendevole della Spal...