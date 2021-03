TORINO Ottava vittoria consecutiva per l'Inter, che vede lo scudetto. Al Grande Torino Lukaku e Lautaro decidono una partita più complicata del previsto, e pur senza brillare i nerazzurri portano a casa tre punti fondamentali, festeggiati a fine gara come quelli contro l'Atalanta. Il Toro resiste nel primo tempo e sfiora addirittura il vantaggio, poi reagisce a Lukaku con Sanabria e infine crolla sul 2-1 di Lautaro nel finale. Ma la classifica (complici le partite da recuperare) continua a essere da incubo: terzultimo posto a +1 sul Parma, penultimo.

CAMBI VINCENTI

Nel primo tempo qualche timido tentativo di Lautaro e De Vrij, ma nessuna vera parata. Nemmeno dall'altra parte, con Handanovic immobile sul palo pieno colpito da Lyanco solo in area, un errore pesantissimo sul bilancio finale della partita. L'Inter non gira come dovrebbe e Stellini in panchina prova a rivitalizzarlo (mossa vincente) con i cambi: all'ora di gioco Eriksen, Lukaku, Martinez costruiscono il vantaggio in verticale, decisivo il fallo (ingenuo) in area di Izzo su Lautaro spalle alla porta. Lukaku si vede per la prima volta e dal dischetto porta l'Inter in vantaggio. Reazione furiosa e immediata dei granata, un pallone sporco in area diventa assist per Zaza che testa i riflessi di Handanovic, poi trafitto dal tap-in vincente di Sanabria (secondo gol in due partite). Il Toro prova a blindare il pareggio ma i nerazzurri ne hanno di più, soprattutto dalla panchina: dopo lo spunto di Eriksen nell'azione del vantaggio, il 2-1 nasce dai piedi sapienti dell'altro subentrato, Sanchez, che pesca Lautaro in area. Stacco prepotente su un disastroso Izzo e nuovo vantaggio nerazzurro. L'ingresso di capitan Belotti non ribalta gli equilibri e l'Inter fa un altro piccolo grande passo verso lo scudetto. «L'obiettivo è ancora lontano, ma vittorie come queste sono pesanti - il pensiero di Stellini a fine gara, Conte era squalificato -. Siamo stati bravi a sfruttare l'episodio del rigore e a trovare una grande giocata con Sanchez e Lautaro per il gol dell'1-2. Sapevamo che Sanchez avrebbero potuto rappresentare un'arma a gara in corso, faccio i complimenti a Eriksen, ha svoltato ed è un calciatore decisivo. Doveva abituarsi a un calcio molto tattico come quello italiano. Romelu? È un punto di riferimento, il Toro gli gira attorno: si completano». Il guizzo vincente nel finale di Lautaro vale 3 punti: «Questo gol pesa tanto, è stata una partita difficile - sorride Martinez -. Il Torino aveva bisogno di punti, ma anche noi dovevamo vincere per rimanere in cima. C'è bisogno di qualità, cuore e testa. Rinnovo? Stiamo lavorando, l'accordo si troverà. Sono tranquillo».

GRANATA DELUSI

Deluso ma pronto alla prossima battaglia Davide Nicola, che nonostante la sconfitta ha visto passi avanti a livello di gioco e mentalità. «La prestazione è stata importante. Dopo una settimana di lavoro completa abbiamo ripreso ad esprimere i nostri concetti. Mi è piaciuta l'interpretazione, la lettura delle ampiezze di campo e la capacità di darci una mano quando dovevamo difendere. Abbiamo avuto anche attenzione e qualità nelle uscite. Spiace per come è arrivata la sconfitta ma è stata la giocata di un grande giocatore».

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA