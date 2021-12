Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TORINO Nove minuti per aprirla, 73 per chiuderla. I problemi di questa Juve sono tutti in questa ora abbondante in cui domina, costruisce ma non riesce a segnare un 2-0 più che meritato ai punti. Merito si un super Sirigu ma soprattutto di un attacco che fatica a trovare la via del gol. Vantaggio di Cuadrado direttamente da corner e magia di Paulo Dybala per un 2-0 che rilancia le ambizioni Champions: Fiorentina raggiunta al quinto posto (27...