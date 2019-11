CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORINO Non sarà ancora bella, ma la Juve che torna da Mosca con la qualificazione agli ottavi in tasca è maledettamente efficace. La apre Ramsey, dopo tre minuti, e la chiude Douglas Costa nel terzo minuto di recupero, dopo il pareggio di Miranchuk. In mezzo Juve a sprazzi e russi che sfiorano il colpaccio nella ripresa, con doppia clamorosa occasione Krychowiak Joao Mario, e salvataggi in extremis di Szczesny e Bonucci. Nemmeno il tempo di rompere il fiato e la Juve è in vantaggio: punizione di Ronaldo, papera clamorosa di Guilherme che...