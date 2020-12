TORINO Non è un vero derby senza il gol che lo ribalta a un minuto dalla fine, ma la vittoria contro il Toro non deve ingannare. Di buono ci sono i tre punti e l'ingresso in campo di McKennie, che svolta la partita, ma la Juve di Pirlo è ancora troppo altalenante e in balia delle onde avversarie.

MURO GRANATA

Toro compreso: l'illusione del gol di Nkoulou dura un'ora, supportata da una fase difensiva organizzata e la serata storta degli attaccanti bianconeri. L'ingresso in campo di McKennie dà la scossa del pareggio, gol di testa del texano e assedio finale che si concretizza con la rete (fotocopia) di Bonucci di testa, tre punti d'oro per come si era messa la partita.

Primo tempo da incubo per la Juve che va sotto dopo 9 minuti, con pasticcio di Bentancur su tacco di Meité per Nkouklou, che fredda Szczesny sul palo lontano. Un passo indietro allarmante rispetto alla Champions League: e non sembra solo una questione di motivazioni. Poche idee, poca voglia, la manovra si inceppa sempre verso la trequarti e il primo tiro in porta, di Dybala, arriva dopo 43 minuti. E Ronaldo non è nella sua solita giornata di grazia: non trasforma in oro tutto ciò che tocca e commette qualche errore. La Juve non riesce a reagire, rischia grosso con Zaza lanciato a rete ma Szczesny è miracoloso. Il Toro capisce che deve giocare in contropiede e non concede spazi in difesa, la Juve si incarta e nonostante i 4 attaccanti (o presunti tali) fa il solletico a Sirigu.

Qualcosa di meglio si inizia a vedere nella ripresa: gol annullato a Cuadrado per fuorigioco di Bonucci che ostacola Lyanco, qualche azione in velocità, e un po' più di carattere. Entra McKennie e svetta di testa per l'1-1 che rianima la Juventus, da quel momento i granata si chiudono nella loro metà campo, mentre la Juve pregusta la zampata. Giampaolo non ha risorse utili dalla panchina, e i suoi in campo hanno la lingua fuori. La Juve fiuta la difficoltà degli avversari e a un minuto dalla fine si prende tutto con Bonucci, bravo ad anticipare di testa la difesa granata, secondo assist di Cuadrado. Esultanza rabbiosa e ammucchiata vicino alla bandierina, l'importante è vincerli i derby.

QUESTIONE DI CUORE

Il capitano e uomo-partita, Leo Bonucci fotografa il momento della sua squadra: «Nel primo tempo non eravamo accesi, perdevamo tutti i contrasti, eravamo lenti. Nella ripresa abbiamo tirato fuori quello che dovremo tirare fuori in ogni partita: fame, cattiveria, movimento. È questo che ci deve entrare dentro, non nella testa ma nel cuore».

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA