TORINO Meglio non farsi ingannare dal 4-0 finale, perché è stata una partita più complessa di quanto dica il risultato. Il Cagliari ha retto benissimo un tempo, e ci è voluto un Ronaldo devastante per abbattere il muro sardo e trascinarsi dietro compagni, Stadium e pallone, dritto nel salotto di casa grazie la prima tripletta in Serie A. «La cosa più importante è la squadra, abbiamo giocato molto bene il commento low profile del portoghese a fine gara -. Mi fa piacere segnare, ma la cosa più importante era vincere e mettere pressione all'Inter. Siamo completi, stiamo migliorando partita dopo partita, non solo in difesa ma anche in attacco e a centrocampo. Ma dobbiamo fare ancora meglio in ogni aspetto, non solo su uno».

Le statistiche certificano la sua piena guarigione dal problema al ginocchio che lo aveva condizionato nei mesi scorsi: quinta partita consecutiva in gol (per la prima volta in A) e 13 reti in campionato.

TROPPO RONALDO

C'è troppo Ronaldo per un Cagliari che nella ripresa incassa 4 reti e va al tappeto senza riuscire a piazzare nemmeno un montante, un battesimo del fuoco che il 2000 Walukiewicz, al debutto in A, non scorderà. «Contro la Juve gli sbagli li paghi cari l'analisi di Maran -, abbiamo fatto bene nel primo tempo, purtroppo l'errore sul primo gol ci ha condizionato. Per fare risultato a Torino serve la perfezione, in fase di possesso avremmo dovuto fare di più e meglio, abbiamo giocato con personalità ma non è bastata. Questa sconfitta ci deve dare rabbia, fame e sangue agli occhi in vista della prossima contro il Milan».

Eppure la Juve ha illuso difficile dire se per bravura degli avversari o indolenza con un primo tempo pigro e senza emozioni, prima di essere richiamata all'ordine da CR7.

E improvvisamente, nella ripresa, i colpi a salve sono diventati proiettili infallibili. Un tempo per far sfogare il Cagliari, il secondo per finirlo senza pietà, e pensare che all'intervallo la squadra bianconera è stata accompagnata negli spogliatoi dai fischi di parte dello Stadium.

CAMBIO DI MARCIA

Nella ripresa è arrivata la reazione eccezionale, quasi spropositata di fronte a un Cagliari che ha osato colpire due legni con Simeone e Joao Pedro. Il resto è una sinfonia bianconera diretta da un CR7 indemoniato e ancora scottato dalla Supercoppa a Riad. Dopo 4 minuti nella ripresa Ronaldo si avventa su un pallone maldestro giocato in mezzo all'area da Klavan, si mangia Walukiewicz e mette a sedere Olsen. Dybala preziosissimo per gli equilibri della squadra si procura un calcio di rigore (fallo netto di Rog) che Cristiano trasforma nella rete della sicurezza.

Ma non si accontenta, le gambe girano a mille e trova un assist in profondità per Higuain (entrato per Dybala), che azzecca il tiro sporco in mezzo alle gambe di Klavan per il 3-0. Nel finale Douglas Costa apparecchia ancora per Ronaldo che fredda Olsen sul suo palo.

«A livello di continuità forse è stata la nostra miglior partita spiega Sarri a fine gara -. I frutti li abbiamo raccolti nel secondo tempo in cui siamo stati più bravi ad attaccare l'area, il nostro dominio nel palleggio ha consumato il Cagliari, ottima partita dei nostri centrocampisti con Rabiot in crescita. Ronaldo? Non ha più dolore al ginocchio ed è in una condizione fisica e mentale diversa da prima. Lo vedo più sereno e sorridente oltre che completamente coinvolto».

