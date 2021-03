TORINO La Juve è ancora viva, e dopo un primo tempo complicato affonda lo Spezia con i gol decisivi di Morata, Chiesa e Ronaldo (che aggancia Pelé), risalendo momentaneamente a -7 dall'Inter capolista. Una bella risposta al pareggio di Verona, ma c'è ancora parecchia strada da fare perché il gioco latita e i problemi sono evidenti, ma la vittoria regala a Pirlo giorni di relativa tranquillità in vista della Lazio. Si complica subito per la Juve, costretta a cambiare i piani nel riscaldamento: problema muscolare per de Ligt che rientra negli spogliatoi, al suo posto Frabotta, con Alex Sandro al centro della difesa insieme a Demiral. A centrocampo McKennie vince il ballottaggio con Ramsey, mentre Italiano si affida al tridente Farias, Nzola, Gyasi e parte forte. Possesso e inerzia sono dello Spezia, che trova il primo tiro (fuori) con Marchizza, e gioca in proiezione offensiva, agevolato da una Juve timida e con poche idee dal centrocampo in avanti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con possesso in parità, non proprio il menu del giorno allo Stadium. Con conclusione di Marchizza deviata provvidenzialmente da Demiral in angolo. La Juve gira a fatica e non costruisce, se non in ripartenza o di rimessa. Manca personalità e fosforo nelle scelte, incidono le assenze pesantissime ma probabilmente anche il momento delicato in cui prendersi responsabilità non è scontato. Al minuto 41 la prima vera bella azione, sull'asse Kulusevski - Ronaldo, il portoghese rientra e calcia sul secondo palo colpendo in pieno il legno. Nel secondo tempo pelle d'oca per due retropassaggi rischiosissimi di Alex Sandro e Vignali - stile Bentancur a Oporto - poi la decidono i cambi di Pirlo: Bernardeschi e Morata entrano e spaccano la partita in tandem. Il primo lanciato sulla fascia mette in mezzo per lo spagnolo che anticipa la difesa dello Spezia e fulmina Provedel, rete prima annullata dal guardalinee poi convalidata da Sacchi dopo un consulto Var, ma pesantissima perché la Juve per larghi tratti del primo tempo non sembrava in grado di vincerla. In vantaggio la Juve si libera di un peso e gioca con più coraggio e meno braccino. Determinante Bernardeschi, che mette dentro dalla destra un altro pallone goloso, stavolta per Chiesa: tiro a botta sicura murato alla grande da Provedel, ribattuta che non lascia scampo e 2-0 senza appello.

RETE NUMERO 767

Nella notte dello Stadium brilla come sempre anche Ronaldo, che con il 3-0 taglia un altro traguardo straordinario: aggancia a Pelé nella classifica marcatori all time a 767 reti, davanti a CR7o in questo momento soltanto Romario e poi Bican in vetta con 805 reti. E nel finale Galabinov si fa parare un rigore da Szczesny.

Alberto Mauro

