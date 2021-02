TORINO La Juve avanza implacabile. Supera la Roma che resta se stessa anche allo Stadium: debole con le big. Solo 3 vittorie in 20 tentativi da quando c'è Fonseca in panchina. I bianconeri, andando al minimo, si aggiudicano lo scontro diretto (2-0) e, pur avendo la partita casalinga con il Napoli da recuperare, sorpassano i giallorossi, facendoli scendere dal podio. Al 3° posto ora c'è Pirlo che, nella circostanza, sembra più preparato del collega. Al quale ruba l'arma migliore, il contropiede, fondamentale per far colpire Ronaldo e restare in scia, con il 6° successo di fila (coppe comprese), dell'Inter e del Milan nella lotta per il titolo.

DISTRAZIONE DI GRUPPO

Fonseca va subito all'attacco, ma proprio lì davanti dovrà arrendersi, trovandosi di fronte la migliore difesa del torneo (18 gol subiti). Non gli basta invadere con la sua truppa al completo la metà campo avversaria. Il piano, tra l'altro, non è improvvisato. Si capisce dalla posizione di Cristante, alzato in linea con Mkhitaryan, dietro a Mayoral. Confermato, dunque, il 3-4-2-1, evitando di coprirsi con il più equilibrato 3-5-2. Pirlo, però, si adegua. Come ha spiegato in pubblico, sa che la Roma è pericolosa quando riparte. E il turnover lo aiuta: la Juventus, diversa per sette-undicesimi da quella che martedì ha battuto l'Inter a San Siro nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ha la freschezza per ribaltare ogni azione. Prudente e al tempo stesso veloce. Soprattutto spietata. L'unica sorpresa è l'esclusione in partenza di Cuadrado.

Danilo si sposta a destra, con Alex Sandro a sinistra, protetto da Mckennie che quindi, rispetto al solito, cambia fascia, lasciando l'altra a Chiesa. La Roma, con Dzeko in panchina e Pedro a casa, è giovane. E paga la sua inesperienza appena i campioni d'Italia si affacciano davanti all'area di Pau Lopez. La piroetta di Alex Sandro su Cristante, lento in marcatura, è decisiva quanto la sponda di Morata, lasciato libero da Ibanez, per Ronaldo. Il sinistro incrociato di CR7 premia i bianconeri, fino a quel momento timidi. Kumbulla non va incontro a Ronaldo che piazza di sinistro senza dare scampo a Pau Lopez e festeggia il 23° gol stagionale in 24 partite.

SUPREMAZIA STERILE

L'unica chance dei giallorossi, fino all'intervallo, è il tiro al volo di Cristante: fuori di niente. Ma la Roma, nonostante la superiorità nel possesso palla nel 1° tempo, non riesce a centrare lo specchio della porta di Szczesny. Spinazzola e Veretout, sulla sinistra, si fermano spesso sul più bello. Mayoral è fuori dal gioco. E Mkhitaryan si limita al compitino. La Juve, con il suo 4-4-2, sa con chi andare a dama: Morata apre di nuovo per Ronaldo che stavolta usa il destro. Traversa, con Kumbulla ancora tagliato fuori. Fonseca interviene prima del collega e cambia l'attacco. Che ha fatto cilecca, senza Pellegrini sulla trequarti. Ecco Perez per Cristante e Dzeko pe Mayoral. E a centrocampo spazio a Diawara, fuori Villar. Pirlo gli risponde con Cuadrado e Kulusevski rispettivamente al posto di McKennie e Morata.

PANCHINA D'ORO

Anche se Dzeko va considerato titolare, la differenza è nello spessore degli interpreti. Le riserve bianconere chiudono il match. Cuadrado imbuca per Kulusevki che vuole far segnare a porta vuota CR7. Ibanez prova il recupero e appoggia nella propria porta. Dzeko di testa spizza: conclusione larga. L'ex Szczesny si sporca solo per bloccare la rasoiata di Perez. Senza tremare, però. L'impotenza offensiva è, insomma, il vero limite della Roma in questo viaggio a Torino. La Juve continua nella sua rincorsa e si gode un'altra partita senza subire gol. Segnale di una svolta.

Ugo Trani

