TORINO La Juve acciuffa la terza vittoria consecutiva del 2021, con Ramsey e Ronaldo all'ultimo respiro, dopo aver subito il pareggio del Sassuolo (in 10 uomini). E vola al quarto posto in classifica, rosicchiando due punti a testa a Roma e Inter. Pirlo deve lottare contro il Sassuolo, il Covid e gli infortuni. Perché pronti via perde McKennie, dopo nemmeno 20 minuti per una noia muscolare, dentro Ramsey, match winner. E sul finire del primo tempo anche Dybala è costretto ad abbandonare la partita, toccato duro in contrasto da Traoré e poi da Ferrari sul ginocchio sinistro. Entra Kulusevski, che si piazza accanto a Ronaldo, come nel finale contro il Milan.

Coppia di centrocampo Arthur-Bentancur e difesa sconvolta dal Covid senza 3 titolari su 4. Demiral torna in prima linea accanto a Bonucci, con Danilo e Frabotta esterni. De Zerbi se la gioca con Caputo riferimento offensivo, alle sue spalle Defrel, Djuricic e Traore, scegliendo un approccio simile a quello dell'Udinese: ripartenza e inserimenti. La Juve non riesce a correggere il solito difetto che la accompagna da settimane, allo Stadium, e rischia di costare caro.

IL RISVEGLIO

L'approccio è molle, il ritmo basso e l'inerzia in avvio regalata agli avversari: è capitato contro Fiorentina, Udinese (gol annullato a De Paul) e il Sassuolo sfiora subito il vantaggio con Ferrari su azione da corner, subito dopo Bonucci spende un giallo per interrompere un'azione pericolosa di Caputo. La Juve giochicchia ma non punge, perde McKennie e Dybala ma nel finale di primo tempo si risveglia dopo l'espulsione di Obiang. Decisione corretta, per un'entrata durissima su Chiesa. Massa prima gli sventola in faccia il giallo, poi si corregge rivedendo il fallo al Var e il giallo diventa rosso diretto. Il Sassuolo perde una colonna del centrocampo e la Juve, nel recupero dalla prima frazione, sfiora due volte il vantaggio: prima con un tocco beffardo di Demiral, e infine Ramsey perde l'attimo e serve indietro Kulusevski, che non inquadra la porta a Consigli battuto. Nella ripresa, con l'uomo in più, la Juve prende in mano il gioco e alza il ritmo fino al vantaggio di Danilo, chirurgico a trasformare in oro una palla vagante deviata. Destro al volo a incrociare, Consigli non può arrivarci. Ma il Sassuolo non è morto e arriva la reazione immediata: Locatelli pesca Traoré che suggerisce per Defrel, scatto prepotente che fulmina Bonucci e Demiral e palla sul palo lontano per l'1-1. La Juve si scatena di rabbia, Ronaldo prova a scavalcare Consigli, sbaglia e chiede il rigore, Chiesa fa tutto da solo e colpisce il palo esterno. Nel finale lo scatto d'orgoglio, con Frabotta che pesca in area Ramsey per il 2-1, Ronaldo la chiude con il tris che lancia la Juventus all'inseguimento del Milan capolista.

Alberto Mauro

