TORINO La doppietta di Chiesa illude la Juve, ma ai quarti di finale va il porto che trova il 2-2 con Oliveira su punizione nel secondo tempo supplementare. Inutile il gol di Rabiot, ed eliminazione beffarda ad un passo dai rigori per i bianconeri, che ridimensiona il progetto e le aspettative della prima stagione di Pirlo in panchina. E' la cronaca di un fallimento inaspettato, che nemmeno un mostro come Ronaldo è riuscito ad esorcizzare, e rimette tutto in discussione. Compreso CR7. Non tanto per i risultati sportivi - mai in discussione - quanto per un investimento ai limiti e improvvisamente fuori dai parametri finanziari del club a causa dell'emergenza sanitaria. C'è la sensazione di una reciproca insoddisfazione, che potrebbe anche sfociare in un addio anticipato: alla Juve consentirebbe di risparmiare 31 milioni netti per l'ultimo anno di contratto (scadenza 2022) e al portoghese di ritrovare nuovi stimoli Champions, dopo tre eliminazioni premature: quarti il primo anno con l'Ajax, e poi due volte agli ottavi contro Lione e Porto. Mal digerite soprattutto le ultime due, contro avversarie decisamente alla portata, tanto da convincere Cristiano a guardarsi intorno, tra la suggestione mai tramontata del Psg e l'idea s di un ritorno in Premier.

Al momento però nessuna offerta concreta sulla scrivania di Mendes, e sono poche le squadre a potergli garantire lo stipendio juventino, di questi tempi. L'operazione Ronaldo - che soprattutto nei primi anni ha avuto considerevoli benefici dal punto di vista del marketing e del fatturato - non ha però portato i risultati sportivi attesi, considerando i passi indietro in Champions e il ciclo dei 9 scudetti consecutivi oggi più che mai in discussione. E dal punto di vista finanziario i conti della società si sono appesantiti, fino alla spallata decisiva della pandemia con perdite stimate in 113,7 milioni nel primo semestre 2020-21, e un indebitamento finanziario netto di 357,8 milioni (in miglioramento di 27,4 milioni rispetto al 30 giugno 2020). E' chiaro che Ronaldo non è la sola causa del rosso ma nemmeno la risposta che aveva dato la dirigenza 3 anni fa a un mal di Champions cronico. I bianconeri vanno sotto su rigore di Oliveira per intervento scomposto in area di Demiral su Taremi, poi Chiesa si carica in compagni sulle spalle e ribalta i portoghesi con una doppietta da campione. Ai supplementari la Juve cede su punizione ancora di Oliveira, si apre la barriera e Szczesny è soppresso sul primo palo. Reazione d'orgoglio che porta al 3-2 quasi immediato di Rabiot, ma non basta: la Juve è fuori.

L'ALTRO OTTAVO Il Borussia Dortmund (già vincitore all'andata in Spagna per 3-2) ha pareggiato 2-2 con il Siviglia, doppiette di Haaland e Nesyri. Tedeschi ai quarti.

