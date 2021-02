TORINO La buona notizia è il terzo posto in classifica con ritorno al gol di Ronaldo, a -2 da Pelé. Quella meno buona è che senza di lui, per la prima mezz'ora abbondante, la Juve ha faticato anche contro il Crotone, ultimo in classifica e con la peggior difesa del campionato. Fino alla doppietta spacca partita di CR7, infatti, la sfida era in sostanziale equilibrio, nonostante più possesso e le migliori occasioni (la più clamorosa una traversa di testa di Ramsey) della Juventus.

IN CATTEDRA

Poi quando è salito in cattedra il portoghese la Juve ha sgommato: vantaggio di testa (solissimo nel cuore dell'area del Crotone) al minuto 38 su cross sapiente di Alex Sandro, e raddoppio prepotente, ancora di testa, nel recupero del primo tempo. Poco dopo ha sul piede destro anche l'occasione del tris, ma angola troppo da posizione favorevole, meglio tenersene qualcuno anche per le prossime. Ronaldo infatti non segnava dallo scorso 6 febbraio contro la Roma, e senza i suoi gol la Juve ha sbandato paurosamente, a Napoli e Oporto.

DUE PASSI DAL MITO

Il sorpasso a Pelé è nell'aria - 767 reti in carriera per O Rey, 765 per Cristiano -, già effettuato quello a Lukaku in vetta alla classifica marcatori del campionato, il Crotone è la 22ma squadra diversa punita dal numero 7 juventino in A. Oltre a lui, nel primo tempo c'è poco, qualche guizzo di Messias e ottimi spunti di Ounas, dall'altra parte una manovra avvolgente ma poco ficcante dei bianconeri, fino alla doppia zampata nel finale. Si rivede anche qualche lancio lungo - di Buffon ad esempio - in avvio di azione, decisamente più puntuale e attento Bentancur; evidente la lezione di Oporto a qualcosa è servita. Il Crotone perde Luperto - acciaccato nella prima frazione - ma la squadra di Stroppa continua a pressare altissima, ci prova ancora Messias ma Buffon è attento.

STRIGLIATA

E poi striglia i suoi: «Bisogna attaccare e difendere con la stessa intensità». Messaggio recepito immediatamente da McKennie che risolve un'azione confusa in area con la sua quinta rete stagionale.

Abbastanza soddisfatto a fine partita Gigi Buffon: «Dopo la sconfitta con il Napoli quello che contava per noi era tornare immediatamente alla vittoria e lo abbiamo fatto senza titubanze - ha detto il portiere bainconero - Poi la maniera in cui si vince è un altro discorso, nella prima mezzora ad esempio non abbiamo giocato benissimo. Ma quella che contava era, appunto, tornare a vincere».

Alberto Mauro

