TORINO L'Udinese si è svegliata troppo tardi e alla fine il Torino gioisce. La vittoria dei granata è meritata, sono stati padroni del campo per due terzi del match con i bianconeri che hanno sbagliato oltre il lecito, e anche le scelte iniziali di Gotti hanno favorito i granata con una formazione che non ha garantito la necessaria compattezza. Fanno discutere la scelta di Pussetto, quasi mai in gara, che da tempo non giocava per un...