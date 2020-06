TORINO L' Udinese gioca per tre quarti gara nella metà campo del Toro, nel primo tempo ha tre opportunità per passare, ma alla fine vince l'undici granata grazie al gol di Belotti al 16' con la complicità di Musso. I bianconeri però hanno palesato i cronici difetti in fase conclusiva e le punte si sono viste poco. Se ciò non bastasse ecco che al 6' della ripresa hanno dovuto rinunciare a Mandragora, uno dei migliori sino al quel momento, che ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Senza Mandragora la squadra di Gotti ha perso in geometria. Di certo nel secondo tempo si è vista soprattutto confusione tra i friulani.

L' Udinese parte bene, imprime cadenze elevate e dopo 2' va vicina al gol: va via sulla destra Stryger che poi crossa redente, Bremer è in ritardo su Netorovski, ma l'attaccante manca il pallone e il Toro si salva. I bianconeri mantengono l'iniziativa per altri 13' minuti, Mandragora, De Paul creano gioco, è attivo pure Sema protagonista di un buon cross radente al 13' sul quale si avventa Nestorovski che devia con la punta del piede sinistro, la sfera giunge a Stryger che, anticipando tutti, colpisce il palo esterno alla destra di Sirigu. Tre minuti dopo passa il Torino nell'unica vera minaccia del primo tempo portata ai bianconeri.

SBILANCIATA

L' Udinese perde palla al limite dell'area dei granata, la squadra é sbilanciata, Meité serve Edera che fa venti metri palla al piede vanamente inseguito da Mandragora, poi, dieci metri prima dell'area serve sulla sinistra Belotti che da posizione pur defilata, sorprende sul primo palo Musso. L' Udinese non ci sta. Reagisce con tutte le forze fisiche e mentali, Sema sulla sinistra è un pericolo costante per la retroguardia granata al 25' va vicina al pari, con una conclusione al volo dai venti metri di Fofana che raccoglie un corto rinvio di testa di Izzo, ma Sirigu si supera nella deviazione in angolo; al 34' è De Maio che da destra impegna il portiere del Toro, poi al 42', con la difesa dei locali imbambolata su azione da calcio d'angolo, Sema crossa al centro dai trenta metri, De Maio a tre metri da Sirigu anticipa tutti di testa, ma Sirigu dice ancora di no con una parata d'istinto. Il tempo si chiude con i bianconeri riversati nell'area del Toro che si salva sempre dopo aver concesso ben otto calci d'angolo.

La ripresa inizia sulla falsariga della prima parte, con l'Udinese che tiene il pallino del gioco, ma dopo 6' perde Mandragora che, nel tentativo di fermare Meitè, riporta una distorsione al ginocchio destro, entra Jajalo. Il Tpro concede pochissimo, la manovra bianconera è più lenta. Cala il rendimento di De Paul, pure quello di Sema, Gotti fa entrare Lasagna per Nestorovski, alla mezzora pure l'altro attaccante Teodorczyk, ma i granata tengono con N'Koulou sempre attento nel gioco aereo e in anticipo.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA