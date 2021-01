TORINO L'ombra della Juventus torna a proiettarsi sulle milanesi in vetta a una classifica decisamente più corta e incerta di una settimana fa. Gli uomini di Andre Pirlo, dopo il tonfo di San Siro, non potevano dare una risposta migliore: vittoria della Supercoppa contro il Napoli e 2-0 perentorio contro il Bologna, che li avvicina a -7 dal Milan e -5 dall'Inter, con la solita - e ormai famosa - partita da recuperare contro un Napoli in crisi.

RONALDO DOV'È

La grande novità allo Stadium è che Ronaldo gira a vuoto, ma ci pensano i centrocampisti a svoltare la partita, reparto che fino a questo momento ha avuto più difficoltà a trovare identità ed equilibrio. Contro il Bologna sale in cattedra Arthur, sempre più padrone della manovra, e McKennie la chiude con il quarto centro stagionale: dopo Chiesa e Kulusevski (più offensivi) il texano è il centrocampista che segna di più. Ma in più ha anche intelligenza tattica da vendere, tempismo negli inserimenti e una buona fase difensiva, la sensazione è che contro il Bologna Pirlo abbia trovato l'assetto definitivo della mediana, con i due uomini gol e un Bentancur in crescita.

LE VOCI

Il Bologna ci mette grinta e organizzazione, ma alla lunga la qualità e i cambi della Juve fanno la differenza. Vantaggio con un tiro da fuori di Arthur, deviato da Schouten, un paio di buone occasioni per il Bologna, poi nella ripresa la Juve la chiude con McKennie di testa, su corner, da rivedere Bernardeschi e un Ronaldo non ai suoi livelli, che attende il triplice fischio di Sacchi con un piede fuori dalla linea, per fiondarsi immediatamente negli spogliatoi.

«Bello ma che non balla», il Bologna seconda Mihajlovic. «Nel primo tempo non ci abbiamo creduto abbastanza, ci è mancato sempre qualcosa per segnare. Facciamo la partita dal punto di vista fisico e tecnico, dobbiamo fare anche il salto di qualità dal punto di vista mentale cercando di essere più cattivi davanti alla porta».

TRATTATIVE

Sul fronte mercato Paratici è sempre in pressing su Scamacca e non perde d'occhio Dzeko, anche se con Kulusevski (squalificato contro la Samp) dirottato seconda punta, l'attaccante non è più una necessità ma diventa un'opportunità.

«In Supercoppa ci siamo ricompattati - spiega Pirlo - siamo una squadra forte e dipende solo da noi. Era importante dare intensità, ma dovevamo chiuderla prima. Arthur si fa trovare sempre nel posto giusto e ha grande visione. Non abbiamo l'obbligo di fare mercato, sarà una cosa last minute, se ci sarà l'occasione».

Buone notizie anche in difesa, con il rientro post Covid di de Ligt (anche Alex Sandro dovrebbe tornare a breve) e la quarta partita consecutiva da titolare di Chiellini, il vecchio pilastro della nuova Juve.

Alberto Mauro

