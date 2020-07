TORINO L'Atalanta incanta nel primo tempo, incassa la sentenza Cristiano Ronaldo (31° e 32° rete stagionale con due rigori pesantissimi) e rimanda l'appuntamento col secondo posto in classifica, mentre la Juve allunga ancora sulla Lazio (+8) e vede il nono scudetto consecutivo da vicino. La partita vibra, dal primo all'ultimo minuto, con ribaltoni continui: la Juve va subito in affanno mentre i ragazzi di Gasp dominano per i primi 45 minuti, poi l'inerzia cambia e i bianconeri tornano in controllo, lentamente la rimettono sui loro binari e trovano il pareggio cancellato dalla zampata di Malinovskyi nel finale.

A un passo dal triplice fischio l'episodio che può decidere il campionato: fallo di mano di Muriel in area Atalanta, e Ronaldo non sbaglia l'occasione del 2-2. Il ritorno di de Ligt e Dybala non bastano a Sarri, che non rischia Alex Sandro dal primo minuto e tiene fuori Pjanic, scegliendo un centrocampo più fisico con Rabiot, Bentancur e Matuidi. E' un 4-3-3 che diventa 4-4-2 con Bernardeschi a centrocampo in fase di non possesso. Gasperini dà fiducia a De Roon in mezzo al posto di Pasalic ed è costretto a rilanciare Castagne al posto di Gosens, out nel riscaldamento. L'Atalanta ci mette 16 minuti a spezzare l'equilibrio, con il solito Zapata, che quando vede bianconero si esalta. Freuler anticipa Dybala in mezzo al campo, Gomez porta palla spaccando in due la difesa bianconera con estrema facilità, e mette Zapata davanti alla porta.

DOMINIO

Ma non è l'unica occasione per i nerazzurri, che giocano spavaldi e sfiorano il raddoppio sempre con Zapata di testa, pallone troppo alto di un soffio. Dall'altra parte ci prova Dybala con un diagonale mancino ma la Juve soffre e costruisce pochissimo. Non serve un blackout, come a Milano, perché l'Atalanta si dimostra superiore a livello tecnico, di ritmo, corsa e testa. E segna con merito, sfiora il secondo gol, concede mezza briciola e chiude il primo tempo con un possesso palla del 58%, allo Stadium. Serve un episodio, perché la Juve non sembra avere la forza per mettere in difficoltà gli avversari, e Dybala colpisce il braccio sinistro di De Roon in area, Giacomelli non ha dubbi e Ronaldo dal dischetto è una sentenza. La Juve prova a controllarla, il pareggio vale di fatto come una vittoria, ma nel finale l'equilibrio cambia nuovamente, i nerazzurri spingono forte e trovano il vantaggio con una botta di Malinovskyi sul primo palo. Mancano 10 minuti alla fine, l'Atalanta fiuta l'impresa della vita, ma fa i conti senza CR7, la sua freddezza dal dischetto vale un 2-2 quasi insperato dopo un tocco maldestro di braccio di Muriel in area. Bellissima Atalanta, ma è la Juve a fare un altro piccolo passo decisivo verso lo scudetto.

Alberto Mauro

